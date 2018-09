RIETI - Il settimo Memorial Giuseppe Gasperini agrodolce per la Zeus Energy Group Npc, ma non tanto per la sconfitta 71-80 da parte di Roseto, quanto per gli infortuni a Frazier e Bonacini, in una squadra già monca da inizio precampionato di Simic e da lunedì scorso di Williams.



Due incidenti fortuiti ma forse anche evitabili se l'agonismo sfoderato dagli ospiti fosse stato un po' più moderato anche se, allo stesso tempo, non bisogna mettere la croce addosso a nessuno e prendersela solo con la malasorte.

Ciò premesso, anche per questo l'atmosfera delle numerose premiazioni durante l'intervallo è stata un po' meno festosa per la preoccupazione di affrontare la prima gara casalinga di campionato contro Biella senza entrambi gli stranieri, Conti e forse con la sola novità di Aleksa Nikolic.

Sono quindi transitate sul parquet, come di consueto, diverse vecchie glorie del basket reatino, a cominciare dal romano Pino Berrè, guardia della Sebastiani Snia e Brina, tra i protagonisti del salto tra 1971 e 1973 dalla serie C alla serie A, grazie anche a una vittoria interna in una drammatica gara contro il Sapori Siena, durante la poule promozione 1973 per la serie A, ottenuta grazie anche ai suoi 14 punti, più 10 di Salvatori, che per un sera si sostituirono ai vari Lombardi, Bergonzoni e Marchetti, in serata negativa, e senza i quali sarebbero mancati i due punti in classifica necessari per conquistare il diritto a disputare l'epico e vittorioso spareggio di Pesaro contro l'Ivlas Vigevano.

Altro romano fondamentale per la Sebastiani è stato Pino Danzi, uno dei giocatori del quintetto base della Arrigoni che conquistò la Coppa Korac nel 1979. Con lui premiata anche la moglie Tiziana "Titti" Timolati, ex giocatrice della nazionale.

Romano, ma ormai reatino d'adozione dal 1986, Riccardo Esposito, ex Sebastiani e Virtus Rieti, dalla lunga carriera in serie A ricca di trofei nazionali e internazionali tra Varese e Treviso, e che sta ora proseguendo nella veste di allenatore.

Altro reatino d'adozione è Yancarlos Rodriguez, uscito dalle giovanili de la Foresta e autore proprio ieri sera di 23 punti decisivi per battere la Npc.

Tra i reatini purosangue premiati è stato Giuliano Colarieti che come giocatore, istruttore, dirigente, e ora anche autore del ponderoso libro fotografico sul basket locale "5 stelle del basket reatino", è stato sempre nel mondodel basket negli utlimi cinqunat'anni. Quindi la famiglia di Aldo Alvisini, ex dirigente dei settori giovanili della Sebastiani e della Minervini, scomparso a 93 anni lo scorso gennaio, sotto le cui attenzioni sono passati tanti giocatori reatini e non a cominciare da Gianfranco Sanesi, per passare a Domenico Zampolini, Roberto Brunamonti e Antonio Olivieri, solo per citarne qualcuno senza fare torto ai tantissimi altri.

Piacevole sopresa per Carlo Nerici, vera e propria anima del Memorial Giuseppe Gasperini in ricordo del giovane compagno di squadra prematuammete scomparso in un incidente stradale a inzio anni '90, premiato dai colleghi dell'associazione Amici di Peppe.

Tornando alla partitta è stato infine votato Daniele Toscano della Npc come Mvp di un incontro tutto in salita e irto di inattese difficoltà per il coach Alessandro Rossi.

