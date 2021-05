Real Sebastiani La Foresta, ottimo esordio per l'U18 Gold, sconfitte per U17, U16 e U15

RIETI - Miglior esordio non poteva esserci per la Under 18 Gold (nella foto) del settore giovanile della Real Sebastiani Rieti con La Foresta che batte in trasferta la Progetto Roma con il punteggio largo di 49-72. Dopo una prima frazione di gioco conclusasi 10-20 per Rieti, nel secondo quarto i ragazzi di coach Claudio Di Fazi hanno dominato il gioco arrivando al riposo lungo sul +19 (21-40). Gli ultimi due quarti sono serviti alla squadra reatina per limare schemi e alternare soluzioni offensive e difensive una volta che il punteggio era acquisito. Da sottolineare l’esordio di Yeyap, che per la prima volta ha giocato una partita ufficiale mettendo a referto ben 19 punti, top scorer dell’incontro.

Prossimo impegno per l’under18 mercoledì in casa contro la Vigna Pia.

Tabellino: Kader 9; Yeyap 19; Toffoli 2; Laureti 3; Mancini 4; Miaffo 9; Provaroni 4; Formichetti 8; Wankak 11; Panitti 3; Damasi.

La Under 17 Gold invece esce sconfitta 74-60 dall’incontro sempre in trasferta disputato a Roma contro La Tiber.

Anche per la U. 17 era l’esordio in campionato. Gara combattuta fino all’ultimo quarto dove è poi venuta fuori la miglior organizzazione di gioco della Tiber, dovuta anche ad un maggior affiatamento. Partita tirata fino a due minuti dalla fine dell’ultima frazione dove i ragazzi della Tiber, grazie ad un gioco corale che ha liberato le bocche da fuoco della compagine romana, hanno messo a segno un 5/5 dall’arco dei tre punti che ha chiuso un match fin lì equilibrato. Nel complesso buona prova dei ragazzi reatini che hanno risentito di un calo sul finale dovuto agli scarsi allenamenti causa positività da covid19 e che hanno mancato di continuità.

Lunedì l’Under 17 ospiterà la Stella Azzurra al PalaCordoni alle ore 18.30.

Sconfitte anche per l’Under 16 silver, battuta 70-33 dalla Petriana, e per l’Under 15 che in casa ha dovuto arrendersi 43-54 alla Amatori Basket.

U16 impegnata contro Lasalle oggi in casa. Under 15 che affronteranno invece la Scuola Basket Roma domenica 9 maggio in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA