RIETI - Termina al quarto posto l'avventura del Basket Contigliano alle Final Four di Promozione, contro il Città di Castello finisce 61-66.La sfida valida per il terzo e quarto posto metteva di fronte i reatini, sconfitti ieri sera dalla Virtus Bastia e i padroni di casa del Città di Castello, ko nell'altra semifinale contro l'Altotevere. Le due formazioni danno vita ad una gara intensa ed equilibrata, con Contigliano che questa volta parte forte, mettendo subito le mani avanti nel punteggio, chiudendo così la prima frazione avanti di 5 lunghezze. Già nel finale del secondo quarto, gli umbri ristabiliscono la parità, si va al riposo sul 33-33. Al rientro, Contigliano rimane aggrappata al punteggio, grazie alle conclusioni di capitan Turani, Giovannelli e Gomez, tutti e tre in doppia cifra. La sfida si risolve nelle battute finali dell'ultima frazione, con gli umbri che mettono in cassaforte la vittoria, chiudendo al terzo posto la rassegna. Per gli uomini di Brunelli termina così un cammino esaltante, che ha visto la formazione contiglianese sempre nelle prime posizioni della classifica nella stagione regolare, trovando la qualificazione alle Final Four al primo tentativo.Difilippo, Pontillo 6, Giovannelli 11, Livera 4, Rossi 2, Turani 11, Gomez 13, Santoprete, Seri 5, Palmegiani 9. All. Brunelli.