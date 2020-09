Rieti, il Basket Contigliano si rinforza grazie a quattro ingaggi per vivere la serie D da protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un poker d’assi alla corte di Sergio Vio. La società Basket Contigliano, attiva sul mercato il giorno che parte la Stagione agonistica e in attesa di disputare le prime gare ufficiali del campionato umbro di Serie D annuncia importanti novità. Intanto altri 4 nuovi innesti in un roster che si profila competitivo.«La Società- si legge nel comunicato diramato dal Basket Contigliano - annuncia di aver raggiunto l'accordo per la prossima stagione di serie D Umbria con Roberto Cavolata, Lorenzo Vio, Alessandro Bizzoni e Leonardo Grillo».- Roberto Cavolata classe 1979 ex basket Club La Foresta, ex Rbc Rieti;- Lorenzo Vio classe 1995 ex basket Club La Foresta, ex Npc Rieti, ex Babadook & F.- Alessandro Bizzoni classe 2000 ex Npc serie C;- Leonardo Grillo classe 1994 ex Babadook & F.Questo per quel che riguarda i Senior ai quali si aggiunge il prestito da la Foresta di un under, Leonardo Di Battista, classe 2002 ex basket Ponte Vecchio under 16 e basket Club la Foresta under 18/20.Inoltre sono stati confermati il capitano Gabriele Turani, insieme ai veterani Festuccia, i due De Angelis, Pontillo e Brandi.Lunedì scorso, la squadra e lo staff tecnico nel quale si è aggiunto il preparatore atletico Andrea Quirini e sotto l'attenta osservazione del Team Manager Francesco De Angelis, coadiuvato dal dirigente responsabile Gianni Brunelli e dal referente alle normative sanitarie Roberto Maiolati ha iniziato la stagione 2020/21.Squadra competitiva come aveva già avuto modo di sottolineare il coach Sergio Vio che avrà come collaboratore Gianluca Tilli, e tanta voglia di lavorare e di far bene. Sarà poi il campo a parlare e dire dove la squadra potrà arrivare, ma il Basket Contigliano vuole arrivare pronto all’appuntamento, con giocatori, staff e tecnici preparati e determinati nel voler far bene nella stagione che sta per iniziare.