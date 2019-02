ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, sabato 23 febbraio, il Palacordoni ospiterà lo scontro valido per il vertice del girone C della serie B di basket in carrozzina tra Npic e Menarini Volpi Rosse di Firenze.I reatini, reduci da una pesante sconfitta in casa del Don Orione, hanno tutta la volontà di rifarsi, vincendo contro Firenze per riprendere al meglio il cammino verso le final four, primo obiettivo della stagione.«Sarà una partita molto difficile, contro un’ottima squadra molto giovane e molto preparata - dice il coach Roberto Scagnoli. Sarà l’ultima vera battaglia per raggiungere le final four. Siamo rimaneggiati ma carichi per giocarcela fino alla fine».Asd Crazy Ghost Battipaglia - Asd Fly Sport Molise BoysL’ultima Luna- Santa Lucia Roma BPolisportiva Disabili Foligno - ASD Disabili Don OrioneNpic Rieti 20Menarini Volpi Rosse 18Boy’s L’ultima Luna 14Asd Disabili Don Orione 12Polisportiva Disabili Foligno 12Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Asd Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2