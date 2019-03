IL TABELLINO

RIETI - La Npic torna a vincere. Reduce da due sconfitte consecutive e con un morale decisamente non alle stelle, la squadra allenata da Roberto Scagnoli espugna il centro sportivo Tellene di Roma.Gli amarantocelesti si impongono per 57-24 nella trasferta domenicale nella capitale grazie all’ottimo contributo di Saverio Valentini. Il pivot, trasferitosi in maglia amarantoceleste ad inizio campionato, si sta rivelando una presenza sempre più importante per i reatini. Dopo la rescissione del contratto di Davide Obino, è stato proprio l’ex romano a prendere in mano le redini dell’attacco: per la terza gara consecutiva si conferma top scorer dei suoi, concludendo oltre la doppia cifra.Purtroppo le buone notizie finiscono qui; la Menarini Volpi rosse di Firenze non commette, infatti, il passo falso in casa contro Foligno imponendosi per 76 a 51 e continuando, così, a guardare dall’alto i reatini.Ora inizia una dura settimana di lavoro per il team capitanato da Fabio Spadoni, che si deve preparae al meglio per affrontare l’ultima gara della prima fase del campionato.Un test importante quello che aspetta i reatini che dovranno andare a vincere nella ostica trasferta a matera contro la Boys Ultima Luna.: Chakir 12, Mastrangelo, Mulugeta 4, Gizzi, Hendy, Ciobanu, Palazzi, 2, Cchande, Abruzzese 6: Spadoni 4, Trulli 8, Bifolchi 4, Caicedo Montano 14, Valentini 16, Fegatilli 1, Petrangeli 4, Colapicchioni 2Menarini Volpi Rosse - Polisportiva Disabili Foligno 76-51ASD Fly Sport Molise- Boys l’ultima luna 29-47ASD Disabili Don Orione - Crazy Ghost Battipaglia 59-46Menarini Volpi Rosse 22Npic Rieti 22Boy’s L’ultima Luna 18Polisportiva Disabili Foligno 14ASD Disabili Don Orione 14ASD Crazy Ghost Battipaglia 6ASD Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma 2