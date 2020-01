RIETI - È tutto pronto per l'esibizione della banda musicale di Scandriglia che domani - nello splendido sito claustrale dell'abbazia di Farfa - terrà la 20esima edizione del Concerto di fine anno. Un'esibizione che prenderà il via a partire dalle ore 18.30 per un concerto augurale e di buon anno sotto la guida del maestro Claudio Gamberoni che dirigerà i qualificati componenti della banda musicale di Scandriglia impegnata in una suggestiva rassegna di brani: da "Alvamar" (James Barnes) a "Radetzky march" (Strauss) fino a "Sandpaper ballet" (Anderson) e "Concerto Aranjuez" (Rodrigo). Uno spazio musicale di grande suggestione per un evento aperto alla popolazione e pronto a fare il tutto esaurito. © RIPRODUZIONE RISERVATA