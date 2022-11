Back to School, alla Lombardo Radice il calore degli studenti al Rsr: gadget, autografi ed entusiasmo

RIETI - Ormai sta diventando un’onda lunga che si propaga per la città, l’affetto e il calore che gli studenti delle scuole elementari e medie dislocate sul nostro territorio, dimostrano ogni qualvolta il Real Sebastiani varca le porte delle loro classi, delle loro palestre per il progetto “Back to School”.

Anche stamattina, venerdì 18 novembre, l’arrivo alla primaria “Lombardo Radice – Ist. Comprensivo Giovanni Pascoli” di Riccardo Chinellato, Ferdinando Matrone e Alessandro Ceparano, accompagnati dal Direttore Tecnico Marcello Chiodoni e il Team Manager Mauro Angelucci, ha esaltato i piccoli-grandi studenti presenti in palestra dove, sotto il coordinamento degli insegnanti presenti, dopo aver subissato di domande e richieste curiose, i tre “malcapitati”, li hanno letteralmente travolti andando a caccia di autografi, gadget e sfide ai canestri.

Ad accogliere la spedizione del Real Sebastiani alla Lombardo Radice è stata la maestra Carla Carosi, referente di plesso, che col supporto delle varie insegnanti, ha permesso ai giocatori di interagire con i giovani studenti, per poi ricevere dalle mani del dt Marcello Chiodoni il gagliardetto ufficiale della Real Sebastiani Rieti, prontamente esposto in bacheca.

La società, a nome della proprietà, ringrazia nuovamente per l’ospitalità dando appuntamento già per questa domenica al PalaSojourner quando, alle 18, il Real Sebastiani sfiderà Fabriano. Da questo momento e fino alla fine della stagione, infatti, gli studenti di primaria e secondaria (dalla Prima elementare alla Terza media) potranno entrare gratuitamente sugli spalti, purché accompagnati da un adulto, al quale verrà applicato un prezzo di cortesia, paria 5 euro.