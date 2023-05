Elena Morali: la "finta" gravidanza, le storie con Scintilla e Favoloso, l'arresto in Thailandia: la showgirl torna stasera a "Back to School"

L'influencer e showgirl Elena Morali è stata rimandata nella penultima puntata di “Back to School”, aggiudicandosi così l’accesso alla puntata finale del reality show condotto da Federica Panicucci e Gianluca Fubelli, in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Italia 1. Protagonisti, come sempre, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare. Ecco chi è dunque Elena Morali.