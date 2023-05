Back to School, anticipazioni, ospiti e i rimandati dell'ultima puntata dello show televisivo condotto da Federica Panicucci

Va in onda oggi, giovedì 11 maggio 2023 su Italia 1, l'ultima puntata stagionale di «Back to School», il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubelli. Nuovi Vip si sottopongono al temibile esame di quinta elementare. Protagonisti, come sempre, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare, quindi a sedersi di nuovo tra i banchi.



Ultima puntata

Sesto e ultimo appuntamento stagionale con il programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci. "Back to School" è il reality show che pone ai telespettatori una domanda paradossale ma per nulla scontata: quanto sarebbe facile rifare e superare, in età adulta, gli esami di quinta elementare? Non esattamente semplice sembra suggerirci lo show, che vede il comico Gianluca "Scintilla" Fubelli, nel ruolo di terribile"capoclasse", affiancare la Panicucci.



I personaggi famosi che, puntata dopo puntata, si mettono in gioco sono giudicati da una Commissione composta da veri maestri elementari.

Il responso potrà essere positivo o negativo, ma gli alunni potranno essere anche "rimandati" (al successivo giovedì). I Vip sono protagonisti di un percorso che li vede assistiti da tredici speciali "maestrini". Si tratta di bambini dai 7 agli 11 anni che risultano essere indispensabili per lo studio e l'apprendimento da parte del gruppo di adulti.

A mettersi in gioco, questa settimana troviamo: il giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, l'attrice e personaggio televisivo Cecilia Capriotti, l'attrice e personaggio televisivo Maria Monsè, il cantante Riki. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, i comici e conduttori Gigi e Ross e la showgirl Elena Morali.

Back to School è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.

Chi sono i Ripetenti e i Rimandati?

Stando alle anticipazioni, questa settimana i Ripetenti che torneranno tra i banchi di scuola, pronti a mettersi in gioco saranno:

Ma non finisce qui. Come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross ed Elena Morali, che non sono riusciti a superare il temuto esame.

L’esame davanti alla Commissione

A guidare i protagonisti, tutti personaggi vip, nello studio e nell’apprendimento ci saranno anche stasera, nell’ultima puntata, i Maestrini, i 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati”. Ce la faranno tutti visto che stasera andrà in onda l’ultimo appuntamento?