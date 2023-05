Riki, chi è, età biografia, partecipazione ad Amici, fidanzata: il cantante questa sera partecipa a "Back to School"

Cantante e idolo delle adolescenti italiane, questa sera Riki parteciperà come concorrente sesto e ultimo appuntamento stagionale di "Back to School", lo show condotto da Federica Panicucci e Gianluca Fubelli, in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20. Protagonisti, come sempre, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare. Ma chi è dunque Riki?

Biografia

Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio del 1992. Oggi ha dunque 29 anni. Cresciuto a Pessano Con Bornago insieme ai genitori, il fratello Luca e la sorella Francesca, ha dimostrato interesse per la musica fin da giovane, ispirato dalla musica di Lucio Battisti, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro. Dopo essersi diplomato allo all'Istituto europeo di design (IED) di Milano, ha cominciato a lavorare per il suo sogno: diventare un cantante di successo.