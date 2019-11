RIETI - Temporaneamente non agibile l'Auditorium Varrone a Rieti. A seguito di alcune verifiche tecniche e alla conseguente ordinanza di sgombero emanata dal comune di Rieti, si comunica che la chiesa di Santa Scolastica, attualmente in uso alla Fondazione Varrone con funzione di auditorium, resterà chiusa.

"Diocesi e Fondazione, consapevoli dell’importanza che l’Auditorium riveste per le attività sociali e culturali cittadine, si stanno attivando per affrontare il problema". © RIPRODUZIONE RISERVATA