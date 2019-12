RIETI - L’Auditorium Varrone non basta a contenere il gran numero di spettatori accorsi per il concerto di Natale organizzato dagli alunni del corso Musicale e Coreutico dell’istituto Magistrale «Elena Principessa di Napoli» e così esplode la rabbia di chi, in un primo momento, è costretto ad attendere fuori.



Una mezz’ora di forte nervosismo, ieri pomeriggio all’ingresso dell’Auditorium, quando ci si è accorti che la capienza dei posti a sedere e in piedi aveva raggiunto il limite imposto da sempre dalle norme di sicurezza (200 posti) e non bastava più a contenere genitori, parenti e amici giunti ad ascoltare il concerto degli studenti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

D RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, SABATO 21 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA