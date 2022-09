All'Auditorium Varrone tre giornate dedicate dedicate alla figura e all’opera di Giovanni Verga

RIETI - Tre giornate dedicate dedicate alla figura e all’opera di Giovanni Verga, maggiore esponente del Verismo italiano, in occasione del centenario della sua morte. È l'iniziativa promossa dall'associazione culturale reatina "Polymnia" nell'ambito della rassegna "Ritratto d'artista" che, tra i prestigiosi patrocini, si avvale anche di quello della Fondazione Verga di Catania.



Le tre iniziative culturali - in programma martedì 27 settembre, giovedì 29 e venerdì 30, presso l'Auditorium di Santa Scolastica, in via Terenzio Varrone - ricostruiranno molti aspetti del percorso artistico dello scrittore siciliano, con particolare attenzione alla produzione verista e ai temi di straordinaria modernità presenti nelle sue opere.



Delineando la figura di Verga, la Polymnia ricostruirà le istanze storiche e le direttive di una nuova cultura, animata da una forte esigenza di realismo, che caratterizzarono i decenni tra fine Ottocento ed inizio Novecento, epoca in cui lo scrittore visse.



Il programma



Ad aprire il ciclo dei tre incontri, martedì 27 settembre alle 17, sarà la lectio magistralis del professor Giulio Ferroni, docente emerito dell’Università La Sapienza di Roma, sul tema “I personaggi de I Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo”, accompagnata da letture scelte dei due capolavori verghiani. L’incontro si concluderà con l’Intermezzo di "Cavalleria rusticana" di P. Mascagni, offerto all’ascolto dall’Ensemble di Paolo Paniconi (pianoforte) e di Sandro Sacco, Giovanni Forlani e Letizia Canali (flauto traverso).



L'appuntamento di giovedì 29 settembre, alle 16.30, sarà invece dedicato alla celebre novella "Rosso Malpelo", approfondendo l’attualità del tema portante, ovvero quello dello sfruttamento del lavoro minorile grazie all'incontro con Pasquale Scimeca, regista della recente ed interessante versione cinematografica della novella.





La rassegna si concluderà venerdì 30 settembre con un convegno di studi di un’intera giornata - dalle 9.30 alle 17.30 - riservato a docenti e studenti di scuola superiore, che tra i relatori vedrà ospiti il professor Rino Caputo, docente di Letteratura Italiana presso l'Università di Tor Vergata, il professor Marco Grimaldi, de La Sapienza di Roma, il professor Giuseppe Iannaccone, docente al Liceo Classico Vivona di Roma e la critica Roberta Savelli.Martedì 27 settembre"Giovanni Verga: la vita dei personaggi" Prof. Giulio Ferroni (Docente emerito Università La Sapienza - Roma)P. Mascagni "Cavalleria rusticana", Intermezzo Pianoforte Paolo Paniconi Flauto traverso Sandro Sacco, Giovanni Forlani, Letizia CanaliGiovedì 29 settembre"Rosso Malpelo e il tema del lavoro minorile" Interviene Claudio Di Berardino (Assessore al Lavoro e nuovi Diritti, Scuola e Formazione - Regione Lazio)Proiezione del film "Rosso Malpelo" (2007) e incontro con il regista Pasquale ScimecaVenerdì 30 settembreore 9.30 - 12.30"La vaga bramosia dell’ignoto. Verga tra vinti ed umili" Prof. Rino Caputo (Università di Roma Tor Vergata)"Verismo, verismi. Radici e propaggini dell’avanguardia verghiana" Prof. Giuseppe Iannaccone (Liceo classico Vivona - Roma)"Il Verismo a Scuola e all’Università" Prof. Marco Grimaldi (Università La Sapienza - Roma)ore 15.00 - 17.30"La Sicilia amara ai tempi di Verga attraverso gli occhi degli artisti" Prof.ssa Roberta Savelli (critica e storica dell’arte)"Cavalleria rusticana: dalla novella di Verga all’opera di Mascagni" Prof. Francesco Corrias (musicista e docente di Storia della Musica)Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuitoInfo all'e-mail: polymnia.associazione@gmail.com