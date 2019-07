© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella seconda giornata degli Assoluti di Bressanone torna sui suoi livelli Matteo Galvan (Fiamme Gialle) che ritorna sul gradino più altro del podio nei 400 metri. Un oro che gli mancava dal quel 2016 quando fermò il cronometro sul 45.12, che gli valse il record italiano.Gara aggressiva per l’atleta allenato da Chiara Milardi che ha spinto dal primo metro senza nessuna paura. L’ex recordman chiude in 45.59, guadagnando quasi un secondo sul record di stagione. «Tre infortuni muscolari da inizio stagione ma adesso sto bene», sono state le parole di Galvan al traguardo.Nei 400 metri solo una grande Giancarla Trevisan separa Benedicta Chigbolu dall’oro. La Trevisan (Bracco Atletica) parte forte e fa la differenza contro la favorita Maria Benedicta Chigbolu (Esercito) che sperava in un altro finale per festeggiare i propri trent’anni. Nel duello tra staffettiste azzurre prevale l’italoamericana arrivata più in palla negli ultimi cento (52.61), brava a disfarsi della Chigbolu (53.33) che invece nel finale rallenta.Secondo posto per Sebastiano Bianchetti che getta il peso a 19.30, finisce secondo alle spalle del solito Leonardo Fabri (20.31).Fantastica Cecilia Desideri nel martello, per l’atleta della Studentesca Milardi argento col personale di 62,94.Sempre coi colori rossoblu quarto posto nel lungo per Gabriele Chilà (7.70) e quinto per Giovanni Bellini nel Giavellotto (68.77).Domani giornata conclusiva: tutti gli occhi sono puntati su Davide Re, recordman sui 400, che si cimenterà nei 200. Con lui Andrew Howe. Sulla pedana dell’asta ci sarà Roberta Bruni mentre su quella del peso Martina Carnevale. Nei salti spazio al capitano della Studentesca Daniele Cavazzani.