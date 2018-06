di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ormai ci siamo, da domani (venerdì 15 giugno) scatta la 53esima edizione dei campionati Italiani Allievi/e. Un'altra edizione da record per la manifestazione che Rieti ed il suo camposcuola ospiterà per il secondo anno consecutivo. Una occasione per vedere all’opera tutti i migliori talenti dell’atletica Italiana ma soprattutto un’occasione per la il capoluogo sabino che vedrà arrivare nelle sue vie oltre 3000 persone. Saranno 1672 atleti-gara tra venerdì e domenica a giocarsi i 42 titoli messi in palio dal campionato tricolore, un banco di prova per i giovani atleti che vedranno quest’anno due importanti manifestazioni come gli Europei di Gyor in Ungheria e le olimpiadi giovanili di Buenos Aires.



Per la Studentesca Milardi saranno 37 gli atleti in gara con diverse prospettive di medaglie e di ottimi risultati. Fari puntati ovviamente sulla nuova stella della velocità Italiana Chiara Gherardi, rossoblu eletta ad atleta simbolo di questa edizione del campionato Italiano. La romana sarà in gara nei 200 e nella staffetta 4x400 come sarà anche per l’altra attesa protagonista della Studentesca Livia Caldarini, attesa al tour de force tra 800 e 1500. Un edizione importante per Rieti e per lo staff della Studentesca che in occasione del weekend presenterà ufficialmente anche l’evento atteso nel 2020, i campionati Europei under 18 di cui questo campionato tricolore sarà tappa fondamentale nell’avvicinamento alla rassegna continentale.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:27



