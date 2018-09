© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ieri allo stadio della Farnesina si sono conclusi i campionati regionali individuali cadetti che hanno portato cinque titoli per gli atleti dell'Atletica Studentesca Milardi. Dopo le otto medaglie della prima giornata, nella seconda giornata sono arrivati i titoli di Jacopo Capasso nel salto in lungo, Edoardo Perigli nel getto del peso e quello di Flavio Faraglia nei 300 ostacoli. I tre cadetti del sodalizio reatino hanno confermato la bella stagione fin qui disputata a partire dai campionati di società dove erano stati già assoluti protagonisti.Capasso vince il salto in lungo con 6.17 aggiundicandosi la gara senza problemi e poi conquista anche il bronzo negli 80 metri nel finale di campionato. Edoardo Perigli dopo la vittoria nella staffetta 4x100 del giorno prima, bissa il successo nel getto del peso confermando il minimo per il criterium grazie al suo 13.74. Faraglia, anche lui protagonista con Capasso e Perigli dell'oro nella staffetta, vince i 300 ostacoli e ora punta a scendere sotto i 41" al criterium di Rieti. Per loro arriva anche la maglia da titolare per il campionato Italiano con la rappresentativa regionale.Tante altre medaglie arrivano ancora nella seconda giornata con il secondo posto di Martina D'Angeli nei 2000 metri dopo il già ottimo quarto posto nei 1000. Bronzi invece per Sofia Angelucci nel salto con l'asta con 2.65, Giacomo Ciccomartino nell'alto con 1.70, Gianmarco Di Filippo nel peso e Veronica Gentili nel disco. Successo anche per Gabriele Pio Lacanna, l'atleta della Fara Atletica di Passo Corese, che vince e strapazza tutti nei 2000 metri scendendo sotto i 6 minuti