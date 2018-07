RIETI - La Giunta Regionale del Lazio ha dato il via libera alla concessione di un sostegno economico straordinario alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) di 130mila euro finalizzato alla partecipazione della Regione Lazio al progetto “Rieti Città Dello Sport, Capitale Europea dell’Atletica giovanile per la rinascita dei territori colpiti dal sisma”.



«La città laziale è, infatti, la protagonista assoluta del progetto regionale che punta al rilancio del territorio reatino e delle zone colpite dal sisma anche grazie agli eventi sportivi, con l’obiettivo di sostenere il turismo nell’area, al fine di farlo divenire uno dei potenziali asset per lo sviluppo economico del territorio», spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



I campionati Individuali Cadetti del 2018 rappresenteranno la più grande manifestazione di atletica giovanile d’Italia. La visibilità e la promozione di questo grande evento saranno amplificate attraverso Casa Atletica Italiana a Berlino (dal 7 al 12 agosto) in occasione dei Campionati europei di Atletica Leggera, così da consentire una promozione e internazionalizzazione delle eccellenze del territorio attraverso lo sport.



Il finanziamento regionale si propone obiettivi ben definiti: “Rieti città dello sport” come opportunità per le zone colpite dal sisma, per continuare il trend positivo di crescita dell’offerta turistica regionale dopo i tragici fatti dell’agosto 2016 e per sostenere l’appuntamento dei Campionati Europei under 18 che nel 2020 si terranno proprio nel capoluogo sabino.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



