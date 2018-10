I REATINI IN GARA

Sabato 6 ottobre

Domenica 7 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato e domenica saranno due giorni di grande atletica al Raul Guidobaldi di Rieti, dove si svolgeranno i campionati Italiani cadetti. La manifestazione a cui partecipano atleti under 16, per la prima volta viene ospitata dalla città di Rieti che aspetterà oltre 2000 persone tra atleti e accompagnatori. Insieme alla rassegna tricolore scendono in pista anche gli atleti di 25 paesi diversi d’Europa per il Festival Europeo della Velocità. Saranno 10 i giovani reatini della Studentesca che scenderanno in pista nell’impianto di casa per il campionato Italiano. Quattro sono stati selezionati dallo staff della selezione Laziale, per indossare la canotta blu della rappresentativa mentre gli altri sei reatini parteciperanno a titolo individuale.Con la rappresentativa troveremo Jacopo Capasso, Antonio Severoni, Flavio Faraglia e Edoardo Perigli. Tutti e quattro vincitori del titolo regionale individuale, gareggeranno rispettivamente nel lungo, nell’asta, nei 300 ostacoli e nel peso. Possibilità anche di rivederli nella staffetta veloce del Lazio. In gara con la rappresentativa anche un altro giovane atleta reatino della Fara Atletica di Passo Corese e si tratta di Gabriele Pio Lacanna che gareggerà nei 2000 metri. Tanti saranno anche gli atleti a livello individuale come Federico Fratili che parteciperà nel triplo dove risiede nelle prime 10 posizioni in Italia, Rebecca Ragni pronta a gareggiare nei 300 ostacoli, Raphaelle Mulumba nel martello, Veronica Gentili nel disco, Flavia Fabri nell’asta e Sara Paolucci nel lungo.Ore 9.45 lungo cadette, Sara PaolucciOre 10 Asta Cadetti, Antonio SeveroniOre 11.30 300 ostacoli cadette, Rebecca RagniOre 11.30 Lungo Cadetti, Jacopo CapassoOre 11.55 300 ostacoli cadetti, Flavio FaragliaOre 14.30 Peso Cadetti, Edoardo PerigliOre 14.30 Triplo Cadetti, Federico FratiliOre 15 Disco Cadette, Veronica GentiliOre 15.30 Martello Cadette, Raphaelle MulumbaOre 17.25 2000 Cadetti, Gabriele Pio LacannaOre 9.45 Asta Cadette, Flavia FabriOre 11 Ev finale 300 ostacoli cadetteOre 11.15 Ev finale 300 ostacoli cadetti