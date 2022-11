“Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antibiotici”: con la Asl di Rieti info point, webinar e incontri con gli studenti

RIETI - Proprio in questi giorni, dal 18 al 24 Novembre, ricorre la “Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antibiotici”, organizzata da Oms, Fao e Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie), al fine di aumentare la consapevolezza dell’importanza degli antibiotici e del loro uso appropriato tra la popolazione e i professionisti sanitari.

Domani, venerdì 18 novembre dalle ore 9:00 alle ore 11:00, la Asl di Rieti, attraverso personale sanitario preposto, sarà presente con un info-point all’ingresso del Presidio ospedaliero di Rieti e nel corso dell’iniziativa distribuirà materiale informativo per sensibilizzare i cittadini sul tema. Durante la settimana si svolgerà inoltre un webinar in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rieti sul tema “dell’antibiotico resistenza” rivolto ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta del territorio della provincia di Rieti e una iniziativa formativa rivolta agli studenti presso il Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti.

Un uso corretto degli antibiotici rappresenta la prima strategia da mettere in atto nella lotta all’antibiotico resistenza (AMR). Con questo termine (AMR) si indica la capacità sviluppata da alcuni microbi di resistere a farmaci (antibiotici) che in precedenza erano in grado di combatterli. Purtroppo, questa condizione rappresenta una grave problematica e una minaccia crescente per la salute a livello mondiale.

Combattere la resistenza antimicrobica è senza dubbio complicato. È molto importante che vengano applicate misure adeguate per la prevenzione e il controllo delle infezioni (incluse pratiche basilari come lavarsi le mani) e che gli antibiotici vengano utilizzati in maniera corretta e prudente, sia in ambito umano che veterinario, somministrando cioè correttamente il giusto farmaco e solo quando è strettamente necessario (migliorare le pratiche di prescrizione, evitare assolutamente le pratiche di automedicazione e rispettare dosaggi e tempo di utilizzo prescritti).

Per contrastare la resistenza agli antimicrobici è indispensabile mettere in atto il così detto principio “One Health” cioè un approccio multisettoriale e integrato che interessi tutti i diversi settori coinvolti: medicina umana, medicina veterinaria, ricerca, zootecnia, agricoltura, ambiente, commercio e comunicazione.