RIETI - La gestione degli asili nido comunali di Rieti "Ciancarelli" e "Montessori" passa all'Aldia di Pavia, che ha vinto il bando. In precedenza era affidata all'Esperia.

Verso una soluzione per il futuro di 28 operatrici.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 20 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA