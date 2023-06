Successo per il convegno sulla riforma dello sport e del terzo settore organizzato dall'Asi

RIETI - Grande successo per il Convegno Riforma dello Sport e Terzo Settore organizzato dall'Asi nella sala consiliare del Comune di Rieti.



Dalle 18 fino in serata alla presenza di rappresentanti di tante associazioni e società sportive si sono susseguiti gli interventi delle istituzioni, dei fiscalisti e del mondo sportivo e sociale del territorio per confrontarsi e aggiornarsi sulle Riforme dello Sport e Terzo Settore che stanno cambiando e che cambieranno sostanzialmente il settore sportivo e quello sociale.



Presenti per i saluti istituzionali in rappresentanza della Regione il Consigliere Michele Nicolai e il Consigliere Eleonora Berni , il Presidente della Provincia Roberta Cuneo, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il Vicesindaco e delegato allo sport del Comune di Rieti Chiara Mestichelli, Il Presidente del Comitato Asi Lazio Roberto Cipolletti e il Presidente del Comitato Asi Terni Amerigo Mariani.

A spiegare la riforma e la gestione fiscale e amministrativa il Fiscalista Asi Federico Granato e la Dirigente Provinciale Asi Stefania Clari. Presente anche il responsabile dell'ufficio progetti Asi Simone Spaccini.



Il Presidente Provinciale Asi di Rieti Drago Amicarelli saluta e ringrazia le autorità, i relatori e le tantissime rappresentanze delle associazioni e dei comuni del territorio per la presenza e assicura che il Comitato rimarrà sempre in prima linea a supporto delle associazioni e delle società sportive e del terzo settore e ancora di più in questo periodo di grandi cambiamenti.