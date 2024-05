Domenica 19 Maggio 2024, 00:29

Da un lato Fleximan, il giustiziere degli autovelox, e dall’altro Asia, che a 14 anni lotta contro un tumore al rene e per aiutarsi si sfoga sui social. Lui osannato dal web, lei subissata di insulti. Riflettiamoci, letteralmente: se ci guardiamoci allo specchio vedremo un mondo al contrario, avremo persino la percezione che sia quello reale: la destra è sinistra, la sinistra è destra, come in un riflesso. Il generale Roberto Vannacci ne ha fatto un marchio di fabbrica di sicuro successo, ma il suo “mondo al contrario” è banalmente quello in cui il “politicamente corretto” rovescia la realtà percepita dalla maggioranza e la riposiziona definendola come “normalità”, per quanto politicamente scorretta. E strizza l’occhio a omofobia e razzismo, senza voler essere né omofobo né razzista. Eppure, se ci pensiamo bene, il vero mondo al contrario è un altro. È l’arcipelago social con le sue crudeltà paradossali, che non distingue tra bene e male e offre protezione a quanti nel mare magnum di Internet vedono la possibilità di vomitare, scaricare odio, frustrazioni, rivalse o, semplicemente, esibizionismo.

Succede che Fleximan, identificato come Enrico Mantoan, operaio senza fissa dimora di 42 anni originario di Este, Padova, è diventato in un batter d’occhio una icona dei social, osannato dai suoi “contatti” che non si preoccupano della possibile accusa di “apologia di reato”. Sarebbe lui a aver tranciato cinque Autovelox lungo le strade del Polesine: un passato neofascista in Forza Nuova, il minimalismo di messaggi da distruttore delle macchine che ci fotografano quando superiamo il limite. «Non importa chi sono, ma quello che faccio», dichiara nel suo profilo social. «Se son rose fioriranno, se son Velox taglieranno». Messaggi da brigante buono, schiatta che annovera fra gli altri Robin Hood. Ma l’arciere di Nottingham è tutta un’altra storia. La verità è che il mondo ribaltato mette Fleximan sul piedistallo in berretto e barba, in barba ai poliziotti, mentre ad attirare gli insulti del mondo social, le angherie anonime, i post che grondano veleno, non è lui ma Asia, una quattordicenne in bandana a pois multicolori e mascherina, guanti sanitari all’avambraccio, paramedico di se stessa, lo sguardo allegro e il pollice ostinatamente puntato in alto a significare che lei c’è e combatte con noi ma soprattutto per se stessa, nell’ospedale Santobono-Pausilipon a Napoli, lei di Sala Consilina, guerriera sorridente dallo sguardo acceso che scintilla ottimismo nonostante un cancro al rene.

Asia ha scelto i canali social per dare sfogo al suo incrollabile amore per la vita. Ma accanto alle frasi di incoraggiamento - denuncia la mamma - raccoglie insulti e infamie tali da aver convinto il presidente Mattarella a schierarsi tra i suoi fan. “Asia ho visto il tuo video, sei bravissima!”.

Ma davvero il ventre molle del web con i suoi haters, gli odiatori, deve rappresentarci? Davvero hanno ragione i filosofi dell’umanità corrotta, da Leopardi a Hobbes, oppure esiste ancora un altro mondo, né dritto né rovescio, in cui la normalità consiste nel saper discernere il bene dal male, Asia da Fleximan? Nonostante gli autovelox, che non piacciono a nessuno, e a dispetto della tentazione di infierire sulla fragilità e sguaiatamente plaudire alla violenza e alla trasgressione. Per ripristinare le giuste collocazioni, il dritto e il rovescio, basterebbe non perdere la capacità di immedesimarsi nel coraggio di una ragazzina che lotta contro il tumore, invece di ballare la danza della vittoria attorno ai rottami di un miserabile Autovelox.