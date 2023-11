Rieti, violenta lite in casa poi minaccia e colpisce i carabinieri: arrestato

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno tratto in arresto un quarantenne del luogo per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento effettuato a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, inerente una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione del centro storico del comune civitese.

Raccolta la segnalazione, veniva immediatamente disposto l’intervento di una pattuglia che, giunta sul posto, ha individuato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica il quale, alla vista dei militari, si agitava ulteriormente minacciandoli ripetutamente. D’improvviso si è anche scagliato contro uno dei Carabinieri che perdeva l’equilibrio cadendo a terra.

A questo punto i militari hanno proceduto a bloccare il loro aggressore evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

L’uomo è stato così dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma per i successivi accertamenti al termine dei quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.