Attriti con la ex, tenta di dare fuoco all'abitazione: arrestato

RIETI - Tensioni, attriti, dissapori con l’ex alla base del gesto che ha portato un uomo a tentare di dare fuoco alla propria abitazione al termine di un gesto disperato ed eclatante. Fermato appena in tempo dai carabinieri di Leonessa l’uomo, un 44enne del posto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente arrestato.

I militari lo hanno fermato mentre ritrovandolo in possesso di una tanica di benzina e di un grosso bastone. Il 44enne si trovava in una via centrale del comune leonessano intenzionato a dare fuoco a quella che, di fatto era anche la sua casa. Ad allertare appena in tempo le forze dell’ordine, tempestivamente intervenute, sarebbe stata l’ex coniuge denunciando le intenzioni dell’ex e quanto voleva attuare.

Al vaglio dei carabinieri se l'uomo fosse davvero deciso e intento a voler dare fuoco alla casa oppure se si sia trattato di un gesto intimidatorio e solo di minaccia. Una vicenda che degenerando poteva avere esiti e conseguenze ben più gravi che ma che fortunatamente si è conclusa senza ulteriori drammatici risvolti.

Tutto sarebbe scaturito da forti contrasti tra i due poi sfociati poi l’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso