Asm Rieti: «Fare una corretta raccolta differenziata è facile con la app Junker»

RIETI - Per fare la raccolta differenziata in modo rapido, semplice e senza errori, i cittadini del comune di Rieti, serviti dal sistema di raccolta porta a porta, possono avvalersi ormai da anni della App “Junker”. L’applicazione che è installabile gratuitamente su tutti gli smartphone con sistema operativo Ios, Android o Huawei, consente attraverso la fotocamera del proprio cellulare, di leggere il codice a barre del prodotto da differenziare restituendo immediatamente l’indicazione del corretto conferimento.

Il database, che al momento si compone di oltre 1.600.000 prodotti, è in continuo aggiornamento e viene ampliato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti. Nell’eventualità infatti, il prodotto non fosse presente nella banca dati, sarà possibile suggerirlo scattando una foto che giungerà all’Azienda che ha sviluppato la App ottenendo così ogni informazione in merito e indicazioni sul giusto conferimento.

“Junker” offre inoltre la possibilità di consultare i calendari di raccolta, e di ricevere ogni sera alle ore 21.00, una notifica sul proprio smartphone con l’indicazione di quale contenitore andrà esposto.

“Invitiamo tutti i cittadini di Rieti, anche coloro che non sono serviti dal porta a porta – dichiara il presidente di ASM, Vincenzo Regnini – a scaricare la app messa a disposizione gratuitamente dall’azienda poiché, oltre a facilitare la corretta separazione dei rifiuti, l’applicazione costituisce un utile canale per restare aggiornati su tutte le iniziative messe in campo da Asm di concerto con l’amministrazione comunale.”

Completano la gamma delle funzioni disponibili su “Junker”, la possibilità di visualizzare su base cartografica la dislocazione dei contenitori per lo smaltimento delle pile e dei farmaci, le istruzioni sul compostaggio domestico e dei quiz sul corretto conferimento dei rifiuti che possono essere utilizzati anche a fini didattici.