Antrodoco, il sindaco Guerrieri pronto a riconfermare la squadra, l'amarezza di Sandro Grassi

RIETI - L’assetto della nuova giunta, il sindaco Alberto Guerrieri lo stabilirà insieme ai colleghi di maggioranza. «Stasera (ieri, ndr) – spiega - avrò un incontro per decidere questi aspetti con la nuova maggioranza e non me la sento di anticipare nulla». Il riconfermato primo cittadino, come promesso, tanto alla vigilia delle elezioni quanto il giorno della vittoria, si è messo già al lavoro per far ripartire la macchina amministrativa. Non senza esaminare un voto che ha visto aumentare il consenso della squadra uscente.

«Le elezioni – analizza Guerrieri - hanno premiato le persone che hanno portato avanti il Comune negli ultimi tre anni, in particolare assessore (Emanuele Roscetti che era delegato a Lavori pubblici e commercio, ndr), vicesindaco (Ernestina Cianca nella passata consiliatura delegata a Bandi europei, nazionali e regionali, ndr) e presidente del consiglio (Valerio Pascasi, ndr) che hanno ottenuto tutti un grande successo, superando i 100 voti. Notevole poi la new entry Pasquale Di Giambattista che con i suoi 185 voti è il più votato di questa tornata elettorale».



In consiglio comunale, accanto a Guerrieri, nei banchi di maggioranza, siederanno Pasquale Di Giambattista, Emanuele Roscetti, Ernestina Cianca, Valerio Pascasi, Luca Longhi, Luca Cipolloni e Daniele Gentile. In minoranza ci saranno Sandro Grassi, Cristian Di Loreto e Adelaide Marchizza. Resta fuori Bernardino Stocchi, che eletto nella passata consultazione tra le file della maggioranza di Guerrieri ha poi deciso di lasciarla per candidarsi con Sandro Grassi. Ad oggi è il primo dei non eletti della lista “Prima Antrodoco” e potrebbe tornare in corsa qualora qualche collega di opposizione scelga di fare un passo indietro. All’indomani della sconfitta, Sandro Grassi ha affidato a Facebook il suo amaro commento augurando buon lavoro a Guerrieri, sperando «che la sua azione possa far crescere il nostro bel paese».

E condividendo un commovente messaggio della nipote. «Non avrai vinto per il tuo paese e non indosserei più la fascia da sindaco, ma di sicuro – scrive Giorgia - hai vinto come nonno e indosserei per sempre il titolo del nonno migliore che ci possa essere. Sono orgogliosa di quello che sei diventato dopo tutto quello che hai patito. Ti sei mostrato a tutti senza nessuna maschera, hai dato tutto, non hai ricevuto nulla dagli antrodocani, ma hai guadagnato, ancora di più, l’amore e l’affetto dalle tue figlie e dai tuoi nipoti».

Le preferenze

Antrodoco Futuro Insieme

Candidato sindaco: Alberto Guerrieri

Candidati consiglieri:

Ernestina Cianca 100

Emanuele Roscetti 119

Giuseppe Caprarola 40

Luca Cipolloni 58

Pasquale Di Giambattista 185

Daniele Gentile 57

Luca Longhi 62

Valerio Pascasi 100

Fabrizio Pascasi 41

Alessio Vigo 32

Prima Antrodoco. Proiettati nel Futuro

Candidato sindaco: Sandro Grassi

Candidati consiglieri:

Michele Cardellini 20

Veronica De Angelis 8

Liliana Di Giacomo 26

Cristian Di Loreto 81

Marco Fainelli 43

Adelaide Marchizza 163

Arianna Marinelli 24

Pierluigi Morelli 35

Alessandra Serani 27

Bernardino Stocchi 66