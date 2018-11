© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Martedì 13 novembre gli alunni del Liceo Scientifico Carlo Jucci hanno incontrato lo scrittore Andrej Longo per parlare del romanzo “L’altra madre”, vincitore del Premio letterario città di Rieti 2017, a cui fra l’altro si è ispirato il testo teatrale premiato al Mazzella, che verrà ritirato a Roma dagli scrittori e attori il lunedì 26 prossimo novembre.Andrej Longo ha effettuato quattro incontri con altrettanti gruppi di lettori, rispondendo a dubbi e curiosità sull’intreccio e sui protagonisti e non. In particolare i ragazzi attori hanno analizzato con lui i sentimenti dei personaggi da loro interpretati, riuscendo a disquisire con l’autore con disinvoltura e consapevolezza.Longo ha poi raccontato le difficoltà incontrate da lui e dal regista nella trasposizione cinematografica dell’opera, presentando in parallelo le caratteristiche di un testo narrativo, di un testo teatrale e di uno cinematografico, regalando quindi al pubblico delle perle di esperienza scenografica.I ragazzi sono rimasti particolarmente soddisfatti e stupiti della generosità e semplicità dell’autore, che si è messo a loro completa disposizione, promettendo di tornare in futuro a Rieti, tra e per loro.