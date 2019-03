© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inciviltà e disprezzo del proprio territorio e della natura non hanno più confini né limiti. Ad appena 48 ore dalla giornata ecologica organizzata dall'amministrazione comunale di Poggio San Lorenzo, con politici e cittadini che hanno ripulito strade e prati, c'è chi è tornato ad abbandonare rifiuti in maniera abusiva nelle aree verdi. A scoprirlo sono stati alcuni cittadini del paese e i pendolari diretti a Roma che avevano parcheggiato l'auto nella zona di Ponte Buita, dove c'è una fermata Cotral.L'intera area, dal parcheggio per le auto al punto di sosta dei bus, è stata la prima ad essere bonificata nella giornata di sabato e, purtroppo, è stata anche la prima ad essere nuovamente oggetto di sversamenti illegali. La vicenda non è passata inosservata e, fin dalle prime ore del mattino, c'è stato un passaparola sui social e tra le persone che avevano partecipato all'iniziativa di sabato.L'amministrazione comunale di Poggio San Lorenzo è intervenuta immediatamente, facendo rimuovere la spazzatura che era sparita già a mezza mattinata. Si tratta di un bruttissimo episodio e di un duro colpo per quei cittadini che, appena 3 giorni fa, avevano dedicato buona parte del loro fine settimana ad un'iniziativa per la salvaguardia del territorio.L'episodio di questa mattina richiama l'attenzione sul problema dell'abbandono dei rifiuti e, soprattutto, sulla necessità di controlli serrati per punire chi commette questi atti illegittimi.