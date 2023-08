Poggio San Lorenzo, ingaggiato Picchi (ex Vdp e Bf Sport), confermato Massimi

RIETI - Continuano i colpi di mercato in casa Poggio San Lorenzo. La società sabina ha ingaggiato il classe 2002 Francesco Picchi il quale andrà a rinforzare il centrocampo della rosa a disposizione di mister Stefano Lotto. Picchi è un centrocampista di grandi doti atletiche che ha dimostrato il suo valore lo scorso anno in Promozione, prima al Valle del Peschiera, con cui ha vinto anche un campionato di Prima categoria, e poi nella seconda parte della stagione al Bf Sport. Francesco Picchi è il decimo volto nuovo acquisto del Poggio San Lorenzo che ha costruito una squadra allo stesso tempo giovane ma con molti elementi con importanti esperienze alle spalle.

Conferme

Per quanto riguarda il capitolo conferme, resterà al Poggio San Lorenzo anche l’attaccante classe ’89 Giordano Massimi. Un altro elemento che riporterà esperienza e qualità nello spogliatoio. I colpi del Poggio San Lorenzo non sembrano finire qui: con l’inizio della preparazione alle porte, la società sta provando a chiudere ulteriori colpi per rendere la rosa ancor più competitiva e per dire la sua nel prossimo campionato di Prima categoria.