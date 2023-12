Poggio San Lorenzo, poker di acquisti per riprendere quota. In vista nuovo tecnico e altri giocatori

RIETI - Tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente il Poggio San Lorenzo che per affrontare al meglio la seconda parte del girone B di Prima categoria ha annunciato diversi nuovi innesti.

Dopo aver firmato Tommaso Di Giulio (ex Villalba) e il difensore Matteo Fusacchia, in gol all’esordio di domenica scorsa contro la Brictense, sono ufficiali gli arrivi di altre due pedine: Flavio Sestili dal Cantalice e Alessio Attili, ex Saxa Labaro. Poggio San Lorenzo punta a risalire diverse posizioni in classifica dopo un inizio non semplice e per farlo si sta muovendo per ulteriori innesti.

Altri nuovi giocatori potrebbero essere infatti annunciati entro il fine settimana. Arriverà a breve anche la fumata bianca per il nuovo tecnico che prenderà il posto di mister Stefano Lotto e che guiderà la squadra nella seconda parte di campionato.