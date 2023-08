Poggio San Lorenzo punta anche sulla linea verde locale: ecco Pitorri e De Luca

RIETI - Continua ad allungarsi la rosa del Poggio San Lorenzo in vista del prossimo campionato di Prima categoria. La società sabina, dopo una grande campagna acquisti che ha visto molti elementi arrivare alla corte di mister Lotto, ha annunciato che faranno parte del gruppo della prima squadra anche due ragazzi del posto. Si tratta del centrocampista Angelo Pitorri (classe 2003) e del giovanissimo Leonardo De Luca, nato nel 2007. Due volti nuovi in prima squadra che sottolineano la volontà del Poggio San Lorenzo di abbracciare un nuovo progetto, credendo nei giovani ragazzi del paese per farli crescere nel tempo. Con l’inserimento di Pitorri e De Luca in prima squadra, i volti nuovi per la prossima stagione salgono così a 11. La squadra allenata dal nuovo mister Stefano Lotto si ritroverà presto per la preparazione precampionato. La prima giornata è fissata per il primo di ottobre e il Poggio San Lorenzo vorrà essere da subito tra le protagoniste del campionato.