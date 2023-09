A Poggio San Lorenzo nel weekend torna il “Luppolo Festival”

RIETI - A Poggio San Lorenzo, il 29 e 30 settembre torna il “Luppolo Festival”, l’iniziativa giunta alla sua seconda edizione, organizzata dal Comune di Poggio San Lorenzo, grazie al contributo di Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, che si svolge nello splendido borgo Sabino, famoso per le sue maestose mura romane e per la sua rete di acquedotti sabini, raggiungibile facilmente al km 59 della via Salaria.

Perché una festa del luppolo a Poggio San Lorenzo? La Sabina è terra di eccellente olio extra vergine di oliva ma non solo. Proprio a Poggio San Lorenzo la Società Agricola San Martino ha cercato l’innovazione e ha scelto di coltivare luppolo e orzo biologici, con i quali produrre una birra agricola radicata nel territorio. Ed è proprio a settembre che si raccolgono le infiorescenze profumate del luppolo, ricche di tante sostanze inebrianti, quale migliore momento per celebrarlo.

Il clou del Luppolo Festival è sabato 30 settembre: dalle 15:30 laboratorio musicale per bambini, a cura dell’associazione musicale di Poggio San Lorenzo (gratuito, gradita prenotazione). Alle ore 16.30 appuntamento in piazza per poi recarsi a visitare il luppoleto di Poggio San Lorenzo per toccare con mano i fiori del luppolo, capire come si coltiva e di cosa ha bisogno per prosperare, studiare l’impianto di coltivazione e ammirare il paesaggio circostante.

Alle 18 in piazza “Luppolo, cosa c’è di nuovo”, l’incontro per parlare di birra agricola e luppolo nel mercato laziale, con l’agronomo Paolo Loreti e i birrai partner dell’iniziativa. Dalle 18, visite guidate del borgo (ogni mezz’ora fino alle ore 22, contributo libero). Dalle 19, un gruppo di artisti di strada animerà la piazza: accoglieranno i visitatori uno spettacolo di giocoleria per grandi e piccini, trampolieri itineranti luminosi e, al calar del buio, un affascinante spettacolo col fuoco. Dalle 21, “Musica sotto le stelle” con “Damiano e Marta”, un duetto che ripercorre le più belle canzoni italiane e straniere. Durante la serata ci divertiremo anche in partite di “Beer Pong”.

Al Festival per questa edizione, saranno presenti cinque birrifici artigianali: la società agricola San Martino di Poggio San Lorenzo con la sua birra “Boerboel” -una profumata belgian Ale-, Agrilab di Campagnano di Roma con “Agripils” -la sua Pils con 100% malto d’orzo aziendale-, Bierlab di Casperia con “Panchovilla” -session Ipa ad alta fermentazione-, Crowbridge di Casperia con “Crowbridge Strong Ale” - ambrata da 7 gradi- e Happennino di Amatrice con “Kresta” - Ipa con farro e miele.

Ampia scelta per la parte culinaria, con due menù tra cui optare, il “menù panino” e il “menù pasta”.

Protagonista di quest’anno una speciale rivisitazione del “pulled pork”, un morbido panino farcito con carne di maiale sfilacciata lasciata macerare nella birra agricola Boerboel di Poggio San Lorenzo per 24 ore e poi cotta per 6/8 ore, rendendola estremamente morbida e servita insieme alla sua salsa agrodolce, realizzata dallo chef de Le Felci Bistrot di Poggio San Lorenzo e servito con patatine fritte. Menù pasta, con pasta all’arrabbiata e scaloppine al limone o al marsala. Dolce artigianale a scelta, tortino crema e frutta o cremoso al cioccolato.

Tutte le iniziative si svolgono in Piazza Guglielmo Marconi a Poggio San Lorenzo, eccetto la visita al luppoleto che si svolge sul campo (ma l’appuntamento è in piazza).

Per questa edizione, il “Luppolo Festival” raddoppia. Per chi vuole approfondire la conoscenza delle birre agricole, venerdì 29 settembre alle ore 18, appuntamento in piazza per un assaggio guidato delle birre del Luppolo Festival, con i birrai delle aziende partner (contributo libero, su prenotazione). Al mattino, speciali laboratori didattici su luppolo, farro e birrificazione, per i più piccoli delle scuole del territorio.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione del Comitato San Lorenzo Martire e l’ASD Poggio San Lorenzo Calcio, Le Felci Bistrot, Azienda Agricola San Martino, Società Agricola I Colli di Poggio San Lorenzo; bar L’Angolo di Giò, bar Forever e bar Zanzibar di Poggio San Lorenzo.

Info e prenotazioni: whatsapp 333 5914927

Instagram instagram.com/luppolofestival/

Facebook facebook.it/scopripoggiosanlorenzo/