Amazon, i sindacati: «Lunedì 22 presidio dei lavoratori a Passo Corese»

RIETI - «Lunedì 22 marzo, dalle ore 9 alle ore 14.30, contestualmente allo sciopero dei lavoratori indetto a livello nazionale, saremo in presidio di fronte allo stabilimento Amazon di Passo Corese, per ribadire le nostre ragioni: il nostro obiettivo è quello di far si che una realtà importante come il colosso dell’e-commerce vinca la sfida di restare competitivo, ascoltando al contempo le istanze dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Faremo tutto il possibile per avviare un percorso che porti a un miglioramento dei ritmi di lavoro dei driver, a una turnazione più rispettosa dei tempi di conciliazione vita-lavoro, e per stabilire una contrattazione sui premi di risultato».



E’ quanto si legge in una nota dei Segretari generali della Filt-Cgil Roma Lazio, della Fit-Cisl del Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago, in cui si aggiunge che «saremo presenti in prima persona per ribadire che il vero potere è nell’unione di persone che ritengono che la loro voce debba essere ascoltata. Non stiamo parlando di un concetto antico, ma più innovativo che mai, in un mondo che, complice la pandemia, sta cedendo al più totale isolamento, a una solitudine disperante. Vogliamo che ogni singolo lavoratore sappia che siamo e saremo al loro fianco, per rendere le loro condizioni di vita e di lavoro migliori. E’per questo che riteniamo fondamentale aprire un dialogo con Amazon, ed è per questo che non arretreremo: La conquista dei diritti tramite l’unione è nel nostro dna storico, che adesso mettiamo al servizio delle nuove frontiere del lavoro, e di chiunque ne abbia bisogno».

