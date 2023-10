Rossi al quadrato e l'Amatrice Rieti espugna Valmontone (2-1): ora è secondo. L'attaccante segna una doppietta

RIETI - Rossi bum-bum e l'Amatrice Rieti torna a volare. Ci sono voluti l'ottavo (in campionato) e il nono gol stagionale dell'attaccante italo-argentino per battere 2-1 in trasferta il Valmontone 1921 e riprendere la marcia verso la vetta della classifica, dove il Pomezia (3-2 al Citizen Academy) conserva la vetta con un +1 proprio sugli amarantoceleste.

La cronaca

Una partita tosta, contro un avversario già incontrato - e battuto ai rigori - in Coppa Italia, che dopo l'avvicendamento tecnico tra Di Loreto e Cangiano, stava tentando di recuperare terreno sulle battistrada. Ma a un primo tempo piuttosto equilibrato, chiuso in perfetta parità, è coincisa una ripresa interamente di marca reatina 'impreziosita' dall'uno-due di Daniel Rossi che spezza l'equilibrio al 58' e rifinisce la domenica perfetta al 78'. A rimettere in discussione il risultato, lo sfortunato autogol di Filosa all'87', ma l'Amatrice Rieti da quel momento al triplice fischio finale è stato bravo ad annullare il Valmontone 1921 e portare a casa una vittoria preziosa e fondamentale, cancellando l'amarezza del primo ko stagionale subìto sette giorni fa contro il Campus Eur.

Domenica si torna allo 'Scopigno' per sfidare il Civitavecchia, in un vero e proprio clima di festa considerando il gemellaggio storico tra le due tifoserie.

Il tabellino

Valmontone 1921: Raileanu, Marchi (71' Marziantonio), Gragnaniello, Tajani, Tartaglione (64' Traore), Colacicchi (69' Pollace), Laurenti (64' Colasanti), Proietti, Acosta (87' Galvanio), Cerone, Mastrantonio. All. Cangiano.

SSA Rieti: Egidio, Sciarra, Filosa, Scipioni, Boncompagni, Donatangelo, De Fato, Fiscaletti S. (71' Di Nicola), Tiraferri, Giovannini (71' Covarelli), Rossi (81' Monaco Di Monaco). All. Angelone.

Arbitro: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (Amato-Falasconi).

Marcatori: 13'st e 33'st Rossi, 42'st Filosa aut.

Note: ammoniti: 28' Tajani (V), 59' Rossi (R).