Allagamenti, sempre al lavoro le 10 squadre di Protezione Civile, rafforzamento degli argini in via Settecamini

RIETI - Prosegue l’attività del Coc Centro Operativo del Comune di Rieti che anche oggi sta coordinando l’attività di 10 squadre di Protezione Civile che si stanno alternando sul territorio, impegnate principalmente in operazioni di verifica delle abitazioni, monitoraggio sulle aree più interessate dagli allagamenti e rafforzamento degli argini (in questo momento in via Settecamini).

Il Coc rimane aperto e risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285

Ultimo aggiornamento: 10:32

