Scacchi, matematica e calcio: l'istituto comprensivo Alda Merini a gonfie vele

RIETI - Giorni di gloria per l’Istituto Comprensivo Alda Merini, grazie all’impegno di un gruppo di alunni e classi, protagonisti di una carrellata di eventi e gare nazionali e regionali.

La squadra di scacchi è stata protagonista a Montesilvano alle Finali nazionali del torneo di Scacchi studentesco. I nostri ragazzi, già vincitori del Torneo Provinciale di Rieti a Marzo e secondi al torneo Regionale di Ostia, in Aprile, per la loro categoria, si sono ben distinti nel susseguirsi delle gare. Questi i loro nomi: Riccardo Ametta (I B), Lorenzo Cornacchia (III B), Nico Franceschini (I A), il capitano Emanuele Marini (III C), Ettore Stocco (I B) e Lorenzo Valentini (II C).

Dal talento negli scacchi a quello nella matematica. La classe II C, lunedì 8 maggio, al termine delle lezioni, ha accompagnato i vincitori del torneo interno d’Istituto del ”Rally Matematico Transalpino” a Bastia Umbra, per la Finale Nazionale di questo prestigioso evento. Domani, venerdì 12 Maggio inizierà invece l’avventura milanese per Emanuele Marini, il quale con grande determinazione, nelle semifinali provinciali di marzo ha conquistato l’accesso alla finale nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi presso l’ateneo di Milano, che si svolgerà sabato 13 maggio.

Passando al versante sportivo, un plauso a tutta la rosa dei Cadetti campioni provinciali di calcio a 5 negli Studenteschi che lunedì 15 maggio a Roma giocheranno la finale regionale con le scuole vincenti delle altre province.

Ecco tutti i loro nomi: Francesco Ferroni, Leonardo Giovannelli, Alessandro Improta, Riccardo Pietraforte, Michele Zanin, Nicholas Cesarini, Simone Inches, Davide Grande, Francesco Palombi, Festuccia Nicolò, Edoardo Paris, Emanuele Cervelli, Mattia Sorrentino e Lorenzo Mostarda.

«Complimenti a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado Alda Merini che grazie alle loro doti innate unite a una forte motivazione, a tanto impegno e partecipazione fattiva alle attività proposte dai loro insegnanti, si sono distinti per merito e per comportamento di squadra. Ringraziamenti alla dirigente scolastica, la professoressa Irene Di Marco, costantemente presente ad accogliere le istanze di tutta la comunità educante, a tutti i Docenti che si sono prodigati per la migliore riuscita delle iniziative proposte nel PTOF 2022/2025 ed al personale ATA , grazie al continuo lavoro del quale si rende possibile ai nostri giovani di partecipare a tutte le iniziative interne ed esterne alla Scuola».

La scuola ringrazia i responsabili delle gare e tornei, l’ingegner Castaldi e l’Insegnante Tanda, per l’empatia che trasmettono così come per il coinvolgente impegno profuso.