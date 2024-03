Paola Turci con Geppi Cucciari e la campagna "Liberiamo dai meme Alda Merini"

Nella nuova puntata di "Splendida Cornice” - in onda il giovedì in prima serata su Rai3 - Paola Turci e Geppi Cucciari recitano le parole della campagna “Liberiamo dai meme Alda Merini”, nel giorno del compleanno della poetessa: «Tutto quello che resta di me oggi sono le parole. Quelle parole che nessuno voleva ascoltare da un po’ di tempo sono diventate di moda, anche troppo. Le trovi stampate sulle agende, sulle cartoline di auguri, persino sulle bustine di zucchero. O sulle tazze per il caffè e latte, tra un gattino e un cuoricino. Vanno forte anche su Instagram, magari sotto un “Buongiornissimo” o una foto delle vacanze, un po’ scosciata. Ormai sono diventata un meme. Meme-rini. “Non dimentico mai le radici perché in questa terra c’è scritto chi siamo”. Bello no? Solo che io questi versi non li ho mai scritti. Sono di una canzone di Rocco Hunt, ma ormai me li hanno attaccati addosso. Girano in rete con il mio nome e la mia faccia. Ormai sono diventata un marchio. “Dai, Alda Merini, la poetessa, quella matta”». www.raiplay.it