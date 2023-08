Albaneto Wine Festival: conto alla rovescia per l'evento enogastronomico, tra vini e prodotti locali

RIETI - Tanti vini per tante regioni diverse all’Albaneto Wine Festival, evento enogastronomico previsto per domani a partire dalle 18, nella frazione del comune di Leonessa. Una zona di confine tra più territori, come Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo: questa l’idea che sta alla base dell’iniziativa, dove si proporranno a tutti i partecipanti diversi prodotti tipici locali, in abbinamento con una selezione di vini delle regioni sopra citate ed alcuni da Sardegna, Toscana e Veneto e Molise.



Tante etichette di ben 13 produttori in totale, che andranno a fare il paio con i banchi d’assaggio delle eccellenze gastronomiche locali. Un binomio a cui si aggiungono gli spazi dedicati al pluripremiato caffè Faraglia Barrique di Rieti e al barman acrobatico Antonio Fiamingo della Cheer’s Academy di Perugia, che si esibirà nei cosiddetti “flair”, le tecniche acrobatiche per la produzione dei drink, raccontando il mondo Mixology attraverso una sua selezione di cocktail.



Biglietti ancora disponibili, al costo di 12 euro, presso la Pro Loco di Leonessa e i ristoranti “Da Tonino” e “La Tana del lupo”, per un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del vino, ma anche per gli appassionati della buona tavola: ce n’è per tutti i gusti all’Albaneto Wine Festival, evento realizzato in collaborazione con l’AIS delegazione di Rieti, il Comune e la Pro Loco di Leonessa.