RIETI - Aggredisce violentemente il fratello gemello: arrestato dai carabinieri.



Nella tarda serata di ieri, il Norm della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, insieme ai colleghi della stazione di Casperia, a conclusione di accertamenti e rapida attività investigativa, hanno arrestato per lesioni personali pluriaggravate un 28enne, residente a Poggio Mirteto, celibe, disoccupato, censurato.

Nel primo pomeriggio, durante il normale servizio di perlustrazione, su richiesta pervenuta al numero d’emergenza 112 da parte di un familiare dell'uomo, sono intervenuti a Poggio Mirteto, presso l’abitazione dell'uomo, dove S.F., a seguito di una violenta lite per futili motivi con il fratello gemello, lo colpiva dapprima con pugni e calci e per ultimo con un pesante candelabro in metallo.

L’assalito visitato dal proprio medico curante giunto sul posto, otteneva una prognosi di 5 giorni di prognosi.

L’oggetto utilizzato per l’aggressione veniva sottoposto a sequestro in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Rieti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria di rieti, veniva tradotto presso l’abitazione della madre in regime di arresti domiciliari.

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



