RIETI - Grossa perdita nelle tubature dell'acquedotto in via di Mezzo. Il flusso idrico è stato interrotto in tutta la zona e la strada è stata chiusa al traffico dall'altezza di via Cintia. Attualmente stanno operando gli addetti di Acqua pubblica sabina, con tanto di escavatore.



Problemi si erano registrati anche nei giorni scorsi, ma la nuova perdita sembra molto consistente, tanto che gli addetti di Aps ritengono che, se non si fosse intervenuti tempestivamente, era a rischio l'approvvigionamento idrico per l'intera città.



Secondo una prima stima, si pensa che i lavori proseguiranno fino a notte inoltrata. Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA