Real Sebastiani, Spanghero carico per l'A2: «Superati mesi duri, sarò pronto per una stagione intensa»

RIETI - Ufficializzata da parte del Real Sebastiani Rieti la permanenza di Marco Spanghero nella società amarantoceleste. Il play triestino è stato uno dei migliori giocatori della stagione nonostante lo sciagurato infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. Spanghero ha tenuto una media di oltre 15 punti nelle gare disputate dimostrando tutto il suo talento con eccelse percentuali realizzative, soprattutto nei tiri costruiti oltre l’arco dei tre punti. Dopo sei mesi di assenza, l’ex Verona e Trento ha dimostrato di non aver perso il feeling con il parquet giocando un ottima gara nella Poule Promozione contro Orzinuovi. L’esperienza e il talento di Spanghero sono i primi punti da cui il Real Sebastiani ripartirà il prossimo anno.

Le dichiarazioni

«Dire che non vedo l’ora che inizi la prossima stagione è riduttivo – dice Spanghero - sono stati mesi davvero duri, sia dal punto di vista mentale che fisico, ho sofferto davvero molto a star fuori senza poter aiutare i miei compagni.

Grazie al lavoro di tutti, però, la mia riabilitazione è stata super ed ho avuto il via libera per tornare in campo con quasi 2 mesi di anticipo. Non posso fare a meno di ringraziare il Patron. Roberto non mi ha fatto mancare davvero nulla! Da quando mi sono infortunato mi ha trasmesso solamente serenità e fiducia. Sono riuscito persino a giocare una partita come lui aveva predetto. Da qualche giorno sono a lavoro qui a Trento, mi alleno per arrivare ad agosto il più pronto possibile. Sarà una stagione intensa, l’A2 la conosco bene, è tostissima! Il presidente ce l’ha regalata, e tutta la piazza: giocatori, dirigenti e tifosi, dovrà onorare e ripagare questa scelta. Non vedo l’ora che si inizi! Ci vediamo presto!».