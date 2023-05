Real Sebastiani in finale, Dell'Agnello: «La nostra difesa è stata la vera chiave di questa serie»

RIETI - Con il Real Sebastiani Rieti in finale nel Tabellone 3 dopo il 3 a 0 su Sant’Antimo, che chiude subito la serie nel primo turno dei playoff, arriva l’analisi di coach Sandro Dell’Agnello.

«Siamo soddisfattissimi – dice coach Dell’Agnello - Sant’Antimo è arrivata quarta in campionato, gioca molto bene e devo fare loro i complimenti ad iniziare dall’allenatore per come li mette in campo. Noi siamo stati molto bravi. In questa serie sono stati più i nostri meriti piuttosto che i demeriti degli avversari. Hanno cambiato molte difese e fatte diverse zone, ma noi non siamo mai andati in difficoltà. Siamo soddisfatti di questo 3 a 0, basta guardare nei playoff in questi giorni e si vede che risultati scontati non ce ne sono».

«Nella serie – continua il coach reatino- compreso oggi, loro hanno alternato difese e zone ma noi non siamo mai stati frenetici.

Abbiamo attaccato bene anche se oggi nel primo tempo abbiamo sbagliati diversi tiri aperti che potevano indirizzare anche prima la partita. Detto ciò- conclude Dell’Agnello- la vera chiave credo sia stata la nostra difesa in tutte e tre le gare: Sant’Antimo di media fa 78 punti a partita in campionato mentre in questa serie ne ha fatti 65 o 66 e penso, dunque, sia stata questa la vera chiave».

Rieti tornerà in campo domenica 28 maggio al Palasojourner per gara uno contro la vincente della serie Faenza - Ruvo di Puglia, finale del Tabellone 3 anticamera della final four di metà giugno a Ferrara.