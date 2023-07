La Npc ha scelto il coach: è l'esperto Francesco Ponticiello. Trovato l'accordo, manca solo l'ufficialità del club

RIETI - La Npc ha il suo nuovo allenatore. C'è l'accordo, manca solo l'ufficializzazione per l'approdo di Francesco “Ciccio” Ponticiello sulla panchina della società di patron Cattani, che ha sciolto la riserva. Una scelta in controtendenza rispetto al recente passato, stavolta la scelta è ricaduta su un profilo esperto.

Formatore del Comitato nazionale allenatori da molti anni, Ponticiello, 63 anni, inizia nel 1990 a Sant’Antimo (città di origine) conducendola in quattro stagioni dalla serie D alla B2. Successivamente siede sulle panchine di Sarno, Potenza, Cefalù, sfiorando la promozione in Legadue, Caserta e di nuovo Sant’Antimo. Nel 2009 passa a Matera in A Dilettanti, conquistando l’accesso in Dna. Segue l’esperienza a Reggio Calabria nel 2012, dove conquista l’A2 Silver, categoria nella quale siederà anche sulla panchina di Scafati.

Nel 2016 fa ritorno a Matera per un breve periodo in A2, ma è nella stagione 2016/2017 che compie un autentico capolavoro: infatti il tecnico partenopeo in sella alla Cuore Basket Napoli trionfa sia in Coppa Italia che un campionato, meritandosi il premio di allenatore dell’anno. Esonerato a Napoli in A2, Ponticiello riparte nel 2019 da Palestrina, dove porta la formazione laziale ai primi posti del campionato, stessa storia a Ruvo di Puglia, con altre due stagioni di vertice. Sfortunata l’ultima esperienza da subentrato in quel di Salerno, col quale ha perso (3-0) lo spareggio contro i Lions Bisceglie del coach Luciano Nunzi (approdato a San Severo) per l’accesso alla serie B Elite.