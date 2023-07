Nicola Gagliardi nuovo assistant coach della Npc ritrova Ponticiello: «Darò il massimo»

Domenica 23 Luglio 2023, 12:44







RIETI - Nicola Gagliardi, 28 anni, nativo di Pietrelcina (Benevento), sarà assistant coach della Npc Rieti. Affiancherà il tecnico Ponticiello, con il quale ha già lavorato a Ruvo di Puglia. «Allenerò un gruppo giovane e con voglia di vincere - spiega Gagliardi - le mie esperienze passate sono state tutte di settore giovanile, con due parentesi in prima squadra. Tra quelle più importanti cito Pallacanestro Biella, Germani Brescia e HSC Roma. Ringrazio la proprietà e coach Francesco Ponticiello per avermi voluto in una piazza cosi ambiziosa. Sono molto motivato, darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Npc Rieti!».