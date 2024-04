Real Sebastiani, un sospiro di sollievo. Foto. Rossi: «Ma serve fare qualcosa in più»

RIETI - Torna alla vittoria al Palasojourner dopo la battuta d’arresto di due settimane fa il Real Sebastiani Rieti inanellando la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Chiusi contro una Cento che ci ha provato fino alla fine.

Finisce 84-75 per gli amarantoceleste con il coach Alessandro Rossi che in sala stampa non nasconde la sua soddisfazione dopo la rimonta e lo splendido secondo tempo dei reatini.

Le dichiarazioni post-gara

«Ci siamo presentati con un primo tempo non adeguato a livello difensivo contro una squadra dall’ottimo potenziale offensivo.

Nel secondo tempo la squadra è stata brava a cambiare ritmo ed energia, chiudendo molto bene l’area e togliendo tiri semplici. Eravamo in linea con la produzione offensiva, se vogliamo avvicinarci ai playoff nella maniera corretta abbiamo il dovere di fare qualcosa in più. Certo è che ho visto una squadra con il giusto atteggiamento nel secondo tempo e soprattutto in clima playoff. Dopo il primo tempo ho rivisto lo stesso film della gara contro Piacenza, sicuramente l’aspetto mentale fa la sua parte ma se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo essere in grado di approcciare meglio anche a questo tipo di partite. Ai playoff dovremo essere pronti, il secondo tempo ci ha aiutato in questo tipo di situazioni. In queste due partite è toccato a Sanguinetti stare fuori, un ragazzo serio arrivato in una squadra in corsa che sta cercando di ritrovare degli equilibri. Jack (Sanguinetti, ndr) è stato un fattore fondamentale dal punto di vista tecnico in questa stagione e per me lasciarlo fuori è una ferita. Nobile sta rispondendo bene, deve continuare a lavorare per tornare al suo meglio. Mi piace avere una squadra profonda, so a cosa vado incontro, ognuno deve aiutare la squadra con un lasso di tempo inferiore ma questa è la nostra grande sfida. Avere una squadra lunga con dieci elementi in grado di dare tutti qualcosa in più può fare la differenza».

Il prossimo impegno per Rieti, sabato prossimo ad Udine (palla a due alle 20.30) in quella che sarà la penultima giornata della Fase a Orologio.