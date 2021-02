Un pessimo Real Sebastiani perde l'imbattibilità: vince Sant'Antimo 67-77. Foto. Pietropaoli: «Verranno presi provvedimenti»

RIETI - Brutta battuta d'arresto per il Real Sebastiani Rieti, la compagine di Righetti non infila la decima e crolla al PalaSojourner contro Sant'Antimo: 67-77 il finale. I reatini peccano di presunzione e al PalaSojourner la PSA Sant'Antimo ferma la corsa della capolista, passando meritatamente: è il primo ko stagionale in campionato dei reatini. Pessima prova del team di Righetti, disastro difensivo e il solo Ndoja non può bastare per contrastare l'energia dei campani. Giornata storta per diversi giocatori, prova da incubo per l'ultimo arrivato Paci, completamente fuori partita anche Casini, Loschi, Cena, Di Pizzo e Diomede.

Pessimo avvio del Real Sebastiani, meglio gli ospiti, tra le file dei quali fa voce grossa Sperduto: firma lo 0-8 di parziale ed è time out di Righetti. Non tarda ad arrivare la reazione dei reatini, ed a metà del primo quarto i padroni di casa tornano avanti: 14-12. L'inerzia del match muta completamente, Traini con i suoi 11 punti trascina il Real Sebastiani fino al 25-16 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto sale in cattedra Klaudio Ndoja, ancora sofferente Paci, ma il Real resta sempre sulla doppia cifra di vantaggio. Per gli ospiti Sergio si fa valere sotto canestro e la PSA si rifà sotto: 42-35 all'intervallo.

In difficoltà il Real Sebastiani al rientro: Casini e compagni faticano in difesa e la Psa torna in partita, è perfetta parità a 6' dal termine. Con la tripla di Dri mettono le mani avanti gli ospiti, che hanno anche la possibilità di volare sul +5, Sant'Antimo spreca e il Real ricuce il mini struppo. Il tecnico di Sergio allo scadere del terzo quarto manda Diomede in lunetta e i padroni vanno alla penultima sirena sul 59-57. Da incubo anche l'ultimo quarto: Righetti lascia in panchina Ndoja e Carnovali firma la tripla del sorpasso partenopeo. Ancora basse le percentuali del Real, dall'altre parte Carnovali entra in ritmo e porta i suoi sul +8. Titoli di coda al PalaSojourner, Milosevic e Dri vanno in lunetta e fissano il punteggio sul 67-77.

Il patron Roberto Pietropaoli

«Verranno presi dei provvedimenti perché c’è modo e modo di perdere. Sapevamo che il loro modo di giocare sarebbe stato esattamente quello visto in campo, ma nonostante le avvisaglie la squadra non ha saputo interpretare l’impegno a dovere. Tutti devono capire che in questa categoria non esistono fenomeni e che le partite vanno giocate dall’inizio alla fine sempre al 110%».

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Ndoja 23 (2/6, 2/5), Loschi 10 (3/8, 1/5), Casini 4 (0/2, 1/2), Paci 1 (0/5 da 2), Traini 16 (4/5, 1/4), Cena 4 (1/3, 0/1), Di Pizzo, Provenzani 5 (1/3, 1/2), Diomede 4 (1/3, 0/3), Kader e Sornoza ne. All. Righetti.

Geko Sant'Antimo: Sergio 13 (5/7, 1/6), Dri 12 (2/6, 1/2), Vangelov 8 (3/6 da 2/), Milosevic 16 (7/8 da 2), Sperduto 14 (3/6, 2/9), Cantone 6 (3/7, 0/1), Carnovali 6 (0/2, 2/2), Ratkvovic 2, Sabbatino (9/1 da 2), D’Aiello n.e. All. Origlio.

Arbitri: Occhiuzzi e Schiano (Ts).

Note. Tiri da 3: Rieti 6/22, Sant’Antimo 6/20. Tiri liberi: Rieti 25/31, Sant’Antimo 13/18. 5 falli: nessuno.

