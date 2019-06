Ultimo aggiornamento: 12:24

RIETI - Un reatino riabbraccia il Real. Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane, ora è ufficiale: Andrea Romano è di nuovo un giocatore del Real Rieti. Laterale mancino classe 1995, Romano ha passato l'ultima stagione e mezza con la maglia del Civitella, con la quale ha conquistato prima una promozione in serie A e poi, lo scorso anno, una salvezza tranquilla, sfiorando i playoff. Tempo di tornare a casa per lui, per mantenere il tasso di reatinità all'interno della rosa visto il sempre più probabile saluto di Matteo Esposito, che potrebbe accasarsi al Lido Di Ostia. Il giocatore reatino ha affidato le sue parole al sito internet del club: "Sono felice di questo ritorno – afferma Andrea Romano subito dopo il rinnovo degli accordi – perché questa è casa mia, questa è la maglia che mi ha permesso di crescere e di ritagliarmi il mio spazio in un campionato complicato e affascinante come la serie A. Ringrazio la società del Civitella per i due anni trascorsi con loro, il primo in A2, il secondo in A, ma ringrazio soprattutto il presidente Roberto Pietropaoli per avermi concesso questa ulteriore opportunità, che cercherò di sfruttare al massimo dando tutto me stesso”. Le operazioni di mercato in casa Real sono appena iniziate. Dopo Fortino ed il ritorno proprio di Andrea Romano, il terzo tassello in entrata sarà Ramon Bueno Ardite. Manca solamente il nero su bianco, ma le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti i fronti. Laterale classe 1984, bravo in entrambe le fasi di gioco, Ramon ha vestito in Italia le maglie di Torino, Asti e Luparense, prima di accasarsi, nella stagione appena conclusa, al Jaen, in Spagna, giocando una semifinale scudetto ed eliminato per mano del Barcellona, poi campione di Spagna. Il Real della prossima stagione inizia cosi a prendere forma, anche se i botti sembrano appena cominciati.