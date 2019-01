© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un infortunio ad inizio stagione che lo ha tenuto lontano dai campi per circa tre mesi, poi il ritorno proprio nel derby del cuore la scorsa settimana al PalaMalfatti. Andrea Romano è tornato e ieri, in occasione del match tra il suo Civitella e la Feldi Eboli, valido per la terza di ritorno del campionato di serie A, ci ha messo meno di 28 secondi per trovare la sua prima gioia nel massimo campionato.Contropiede, inserimento sul secondo palo e gol, quello dell'1-0, con la sua famiglia ad assistere ovviamente in tribuna: «Sono contento per il gol perchè è un ritorno che sognavo. Sono stato fuori tre mesi - spiega Romano - il gol ha ripagato tutti i sacrifici fatti in questo periodo. Sono emozionato e contento di aver segnato in casa con i miei genitori in tribuna, tutto molto bello, spero di continuare così».Quella del PalaSanta Filomena è stata una partita incredibile, con il Civitella in vantaggio 1-0 con il gol di Romano e la Feldi che ribalta fino all'1-4. Nel finale la clamorosa rimonta, con il Civitella che alla fine si impone 5-4: «Sono ancor più contento per la prestazione di squadra e la vittoria, siamo riusciti a ribaltare la gara quando eravamo sotto 4-1 contro una signora squadra come la Feldi».Il modo giusto per rompere il ghiaccio, in una serata che sia per Andrea Romano, sia per il Civitella, resta assolutamente indelebile.