Rieti pareggia, Battisti: «A parte 20' del secondo tempo, un'ottima prova. Ora una vittoria per i nostri tifosi»

RIETI - Mister Raffaele Battisti analizza la partita e ciò che i ragazzi hanno prodotto, si dice felice anche se il pareggio risulta un po' stretto per la prestazione. Poi occhi all'ultima sfida della stagione, una vittoria per far sorridere il pubblico dello Scopigno.

Le parole del tecnico ai microfoni del Fc Rieti.

«I ragazzi hanno fatto una buona gara, faccio a tutti i complimenti - afferma il tecnico del Rieti - Avevo chiesto loro di non abbassare la guardia nonostante manca poco al termine del campionato. Vogliamo fare belle figura e così è stato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sono state tante le occasioni per passare in vantaggio ed è stato bravo il loro portiere. Nella ripresa c'è stato un black-out, venti minuti di follia dove abbiamo preso gol e rischiato di prendere anche il secondo. Poi siamo riusciti a recuperare la partita con merito. I ragazzi hanno prodotto tanto».

«Domenica è il finale di stagione ma prepareremo la partita come tutte le altre, dando il massimo contro la Matese, faremo giocare la miglior formazione possibile e speriamo che i ragazzi continuino con le prestazioni anche se i risultati stanno venendo meno. Nelle ultime tre gare abbiamo incassato due sconfitte e un pareggio ma andiamo avanti e speriamo di regalare l'ultima vittoria della stagione al nostro pubblico».